Città

SARONNO – “Come assessore alla Mobilità sono stata interessata in maniera marginale e intermittente al piano ex Isotta Fraschini di cui si sono occupati di fatto l’assessore alla Rigenerazione urbana Nicola Gilardoni e la sindaca Ilaria Pagani che, come detto in campagna elettorale, si è spesa in prima persona su questo fronte”.

Sono le parole dell’assessora alla Mobilità e Transizione ecologica Laura De Cristofaro che spiega: “Oggi mi sono sollevata, informando anche la sindaca e l’assessore Gilardoni, dal tema della mobilità nelle aree di rigenerazione urbana”.

Assessora, come è arrivata a questa presa di posizione?

“Ho saputo del consiglio comunale di lunedì 22 dicembre ieri, mercoledì 17 dicembre quando ho appreso anche che ci sarebbe stata oggi, giovedì 18 dicembre, una delibera di giunta sul masterplan. Le mie informazioni e la mia documentazione sono aggiornate alla commissione del 9 dicembre. Al di là che, alcune visioni sulla mobilità espresse in commissione non rispecchino la mia (ad esempio penso ad una città che deve essere accogliente per chi arriva a Saronno per lavoro fermo restando l’impegno anche per una mobilità dolce e alternativa) io non ho ancora la documentazione completa. A me non basta che “se ne sia parlato in maggioranza”. Alla luce di questo ritengo di fatto di non aver mai avuto competenza sulla mobilità dell’area ex Isotta Fraschini e delle altre progettualità straordinarie. Del resto, come detto, anche prima della commissione era stato coinvolta in modo intermittente e senza continuità”.

La sua non è una presa di posizione di principio…

“No, è una scelta necessaria, molto necessaria. La mobilità ha tante necessità e priorità, come ci dicono anche i cittadini, ed è giusto che si lavori anche a questi temi che finora sono stati stati messi in secondo piano perchè gli uffici, già sottodimensionati, si sono occupati tantissimo di rigenerazione”

Di che temi stiamo parlando?

“Gli accesi alla Ztl, la mobilità urbana, il traffico d’attraversamento, il bando Tpl ma anche i disservizi bus urbani. Continuiamo a ricevere segnalazioni dai cittadini sui problemi di percorsi e fermate. Ci sono ragazzi che per diversi giorni vedono passare il bus senza che questo si fermi. Ho chiesto di sentirli e all’ufficio mobilità di fare relazione sul problema ma è tutto fermo. E i temi sono tanti altri. Penso ad una mappatura dei parcheggi da fare con Saronno Servizi per vedere l’aspetto costi e pagamenti. C’è un bando europeo, il contributo comunale a Stie. Sono necessità della città da affrontare per cui servono tempo e risorse”.

Hai citato partite decisamente corpose…

“E soprattutto cruciali. Serve tanto lavoro e gli uffici devono avere risorse e dedicare del tempo. Serve una riprogrammazione della pianificazione interna per poter raggiunge obiettivi su tutti i fronti. Il programma elettorale evidentemente non basta. Serve una programmazione interna più forte che permetta di pianificare senza continuare a lavorare in emergenza. Questa necessità di programmazione e collegialità aumenta quando c’è una trasversalità tra i temi come per la mobilità”.

