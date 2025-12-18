Città

SARONNO – Il Natale 2025 parte con un ottimo sprint per il commercio cittadino. Nei primi due weekend di apertura, sabato 29 e domenica 30 novembre e poi sabato 6 e domenica 7 dicembre, il centro storico ha registrato 31.164 visite complessive, con un incremento del 15,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I dati arrivano dalla piattaforma Analytics di Confcommercio Uniascom provincia di Varese e si riferiscono agli utenti over 18, unico segmento monitorato. Il quadro che emerge non racconta solo una crescita numerica, ma anche un miglioramento della qualità della presenza in città: aumenta il tempo di permanenza, cresce il peso delle fasce con maggiore capacità di spesa e si consolida il richiamo da territori esterni, in particolare dalle province di Milano e Como.

Tutte le giornate risultano in crescita. Nel primo fine settimana si sono contate 8.368 visite il sabato e 7.158 la domenica, contro le 7.944 e 6.512 dello stesso weekend del 2024. Ancora più marcato il balzo nel secondo fine settimana: sabato 6 dicembre le visite sono state 8.284, a fronte delle 6.588 dell’anno precedente, mentre domenica 7 dicembre si è arrivati a 7.354 ingressi contro i 5.867 della domenica dell’Immacolata del 2024. Nel complesso, l’aumento riguarda tutte le giornate, con un segnale particolarmente positivo nelle domeniche, che fanno registrare una crescita a doppia cifra, indice della buona risposta del pubblico alle animazioni e all’atmosfera natalizia.

Un altro dato significativo riguarda il tempo trascorso in centro. Nel 2025 la quota di visitatori che resta tra una e due ore sale al 43,63%, in netto aumento rispetto al 40,65% del 2024. Restano consistenti anche le permanenze tra i 30 e i 60 minuti e quelle più lunghe, tra le due e le quattro ore. È il segnale di un’esperienza di visita più completa, sostenuta da allestimenti, illuminazione, iniziative e offerta commerciale.

Dal punto di vista delle provenienze, Saronno si conferma un polo di riferimento sovracomunale. La parte più consistente dei visitatori arriva da altre province lombarde, seguita da quelli residenti in provincia di Varese e da chi proviene dall’area comunale esterna al centro. Non manca una presenza significativa da altre regioni e dall’estero. Nel dettaglio provinciale spiccano Gerenzano, Uboldo e Caronno Pertusella, mentre dall’area milanese arrivano soprattutto visitatori da Solaro e dalla città di Milano. Dalla provincia di Como si distinguono Rovello Porro e Turate. Un quadro che rafforza il ruolo di Saronno come baricentro commerciale naturale di un’area ampia, favorita dalla posizione strategica e dall’attrattività del centro nelle giornate prefestive.

Anche il profilo dei visitatori segue un trend ormai consolidato. Le fasce tra i 45 e i 54 anni e tra i 55 e i 64 anni rappresentano complessivamente circa la metà delle presenze. Si tratta di un pubblico adulto, mediamente caratterizzato da una maggiore capacità di spesa, elemento centrale per la tenuta e lo sviluppo del commercio di vicinato.

Alla base di questa lettura c’è l’utilizzo sistematico dei dati della piattaforma WindTre-Accenture, che consente a Confcommercio di monitorare con precisione l’andamento delle iniziative, valutare l’efficacia degli interventi e orientare la programmazione dei weekend successivi. La crescita registrata nei primi appuntamenti natalizi conferma come l’analisi dei flussi sia oggi uno strumento strategico per sostenere il commercio urbano.

I primi due weekend del Natale 2025 confermano Saronno come una delle mete più attrattive della zona per lo shopping e le iniziative natalizie. La crescita delle visite, l’allungamento della permanenza, il peso delle fasce di età con maggiore potere d’acquisto rafforzano il ruolo del centro storico come vero baricentro dell’asse Milano–Como–Varese. Un ottimo punto di partenza in vista dei prossimi weekend, tradizionalmente i più intensi, nei quali Confcommercio continuerà a monitorare i flussi per valorizzare al massimo il lavoro dei negozi di vicinato e le iniziative della città.

