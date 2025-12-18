Solaro

SOLARO – Fine settimana fitto di eventi in attesa del Natale: la magia della festività arriva a Solaro attraverso creatività, musica e luci.

Giovedì 18 dicembre, alle 17, il primo evento, dedicato ai più piccoli: il laboratorio “Fiocca l’inverno”, che si terrà al polo comunità Regina Elena, in piazza Cadorna 1. Il laboratorio è dedicato ai bambini di fascia d’età compresa tra i 2 e i 5 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione mandando una mail all’indirizzo [email protected] o chiamando il 02 969 84 399.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 19 dicembre alle 20.45. Si tratta del concerto della Schola Cantorum con il quartetto Thais al Villaggio Brollo, durante il quale verranno eseguite musiche di Vivaldi, Haendel e musiche della tradizione natalizia.

Ultimo appuntamento previsto per domenica 21 dicembre in Villa Borromeo: a partire dalle 15, si terrà il tradizionale momento di auguri del Comune di Solaro insieme alle associazioni del territorio. Per tutto il pomeriggio ci saranno gli stand delle associazioni con la tradizionale offerta di prodotti tipici del Natale, lo spazio foto con Babbo Natale insieme al gruppo fotografico Cogli l’Attimo, il momento giochi Lego con InXAut ed alle 17.30 l’accensione della Luce della Pace in collaborazione con Assim e la cooperativa Officina Onlus alla presenza di Protezione Civile ed Ecovolontari. Il pomeriggio sarà allietato dalle musiche del corpo musicale Attilio Rucano, del coro La Brughera e del Wind Rose Flute Quartet, mentre alle 16.30 il programma prevede il concerto: “Colori ed emozioni del Natale” con Patrizia Signorelli al pianoforte, Marco Trombetti alle percussioni e Stefano De Marchi alla chitarra.

L’evento è organizzato con la partecipazione delle associazioni del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09