VARESE – La fondazione Varese Welcome porterà, nel 2027, la Maratona dei Laghi, primo grande evento a marchio fondazione che fa suo anche il marchio Varese Sport Commission e lo rilancia con l’obiettivo di dotare il territorio di ulteriori grandi eventi sportivi di proprietà. La scelta proprio di una maratona capace di unire sport, turismo e comunità, valorizza in primo luogo i nostri laghi, una delle principali identità di questo territorio. L’idea di concentrarsi su un evento di running è motivata anche dalle previsioni di crescita del settore, con un incremento stimato del 20% dei partecipanti agli eventi nazionali a livello europeo nei prossimi due anni. Un settore che già nel 2024 ha registrato un aumento significativo degli iscritti agli eventi nazionali.

“Siamo convinti che la provincia di Varese, e in particolar modo l’area dei laghi, sia pronta per accogliere un grande evento di running dando ulteriore spinta allo sviluppo del turismo sportivo che fino ad oggi ha privilegiato altre discipline – spiega Mauro Vitiello, presidente di fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese – La sfida di una Maratona non è semplice a livello organizzativo, logistico, e di coordinamento tra i diversi stakeholder del territorio, ma siamo pronti a lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.

L’evento organizzato, con il coinvolgimento delle principali associazioni locali di running tra cui Campo dei Fiori Trail e Sport+, sarà preceduto da una mezza maratona di test sullo stesso percorso nel 2026. L’iniziativa è stata presentata nell’ambito di Varese Sportourism Awards con il quale Fondazione Varese Welcome, sul solco di quanto proposto nel 2022 da Camera di Commercio di Varese, ha voluto dare un riconoscimento a coloro che, con il loro operato, contribuiscono alla valorizzazione turistico-sportiva del territorio varesino. Per questo speciale riconoscimento è stata scelta un’opera iconica, le Atmosphere di Varese, di uno dei più importanti artisti varesini, Vittore Frattini, capace di fare della linea non solo un segno grafico, ma uno sguardo sull’orizzonte che apre alla vita e al mondo. Orizzonti cromatici che riportano alle linee di luce che il paesaggio varesino regala tra vallate prealpine e laghi.

Il Varese SporTourism Award 2025 è stato assegnato a Giancarlo Giorgetti per il suo impegno nel promuovere lo sviluppo economico e infrastrutturale dei territori, con particolare attenzione alla provincia di Varese, fattori chiave anche per la crescita del turismo sportivo; a Renzo Oldani per la sua lunga e ininterrotta attività nel ciclismo, fondamentale per il prestigio sportivo della provincia di Varese, e per il suo ruolo di promotore di un calendario ciclistico diversificato e di rilevanza internazionale, dalla storica Tre Valli Varesine, alla Granfondo Tre Valli Varesine e fino ai mondiali di Ciclocross; e alla Società Pohla-Varese Apd Aps per la sua visione innovativa e l’impegno costante nel sostenere e sviluppare la cultura dello sport e della sostenibilità sul nostro territorio.

L’incontro, che ha chiamato a raccolta il mondo turistico-sportivo del territorio, è stato anche l’occasione per ricordare, attraverso i dati illustrati dalla Segretaria Generale di Camera di Commercio di Varese, Anna Deligios, come lo Sport rappresenti per la provincia di Varese un driver di sviluppo turistico. Inevitabile, alla vigilia delle Olimpiadi invernali, un focus sulle attività organizzate e che saranno realizzate in occasione dell’evento olimpico con la presenza delle delegazioni canadesi e giapponesi. È stato inoltre evidenziato il ruolo che oggi la provincia di Varese può giocare per gli sport del ghiaccio grazie alle azioni messe in campo nell’ambito del protocollo Varese Sport Commission for Winter Games, tra Camera di Commercio, Provincia e Comune di Varese.

Il mondo economico è stato al centro di un momento di confronto sul tema “Impresa e sport: alleanze per la crescita del territorio” con i rappresentanti di Mapei Sport con Andrea Morelli, Elmec con Rinaldo Ballerio, Vibram con Jerome Bernard e All4cycling con Luca Nardello. Ai Varese SporTourism Awards si sono poste le basi, in uno scambio costruttivo tra i protagonisti delle diverse realtà del territorio, per un rinnovato futuro turistico-sportivo della provincia.

