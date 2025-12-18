Città

SARONNO – Le ricerche di Nicola Salinetti, il trentanovenne originario della Valtellina scomparso dal 21 settembre, hanno interessato anche Saronno. Il caso è tornato al centro dell’attenzione nella puntata di ieri sera della trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”.

Nicola, che da qualche tempo era ospite di una struttura di Garbagnate Milanese, si è allontanato improvvisamente indossando pantaloncini e maglietta e senza cellulare, facendo perdere le proprie tracce. Da allora la madre, affiancata anche dall’inviato della trasmissione Francesco Paolo Del Re, sta seguendo numerose segnalazioni arrivate dal territorio.

Le ricerche si sono svolte a Garbagnate Milanese, dove l’uomo è scomparso, anche all’interno dell’ex ospedale ormai abbandonato, frequentato da alcune persone senza fissa dimora. Successivamente l’attenzione si è spostata a Cesate, dopo la segnalazione di una coppia convinta di aver visto Nicola in bicicletta, e poi nell’area del parco divertimenti dismesso “Greenland” e nel Parco delle Groane.

Nell’ultima puntata della trasmissione sono state raccolte ulteriori testimonianze, tra cui una segnalazione da Limbiate: una donna ha riferito di aver visto un uomo molto somigliante a Nicola correre nei pressi del centro commerciale Carrefour indossando solo biancheria intima, circostanza che le ha fatto pensare a una persona in difficoltà. A Limbiate l’inviato ha incontrato anche il sindaco Antonio Romeo, che ha rinnovato l’appello alla cittadinanza per aiutare la famiglia nelle ricerche.

Le telecamere di “Chi l’ha visto?” hanno fatto tappa anche a Saronno, alla Fondazione Casa di Marta di via Petrarca (foto) dove c’è il dormitorio per i senza tetto, dove è stata mostrata una fotografia di Nicola, senza però riscontri sulla sua presenza nelle strutture.

Numerose segnalazioni continuano ad arrivare da Garbagnate, Cesate e Limbiate. Nicola Salinetti è alto 1 metro e 74, pesa circa 68 chili, ha capelli castani mossi e occhi azzurri. Presenta diversi tatuaggi sulla parte inferiore delle gambe, tra cui un calabrone, una figura femminile e un disegno tribale intorno alla caviglia, oltre a una cicatrice sulla parte superiore del naso.

18122025