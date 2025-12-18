Cronaca

SARONNO – Ieri due movimentati episodi nel centralissimo corso Italia di Saronno. Il primo intervento è avvenuto al mattino, alle 8.15. Un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto in un investimento stradale mentre si trovava a piedi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza base della Croce rossa di Saronno, con il supporto della polizia locale. Il giovane è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Un secondo intervento si è reso necessario in serata, alle 20, sempre in corso Italia, per una intossicazione etilica che ha coinvolto una persona di 61 anni. Anche in questo caso è intervenuta un’ambulanza base della Croce rossa di Saronno. Il paziente è stato inizialmente valutato in codice verde, quindi in condizioni non preoccupanti; ed è stato accompagnato all’ospedale di Saronno.

