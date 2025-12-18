Saronno, Natale alla Damiano Chiesa: creatività e spirito di squadra emozionano i genitori
18 Dicembre 2025
SARONNO – Canti, collaborazione e tanta creatività: la scuola Damiano Chiesa ha celebrato il Natale con una festa indimenticabile. I bambini si sono esibiti con canti animati, body percussion, poesie e tanto altro, lasciando il pubblico di genitori e insegnanti senza fiato. Le note di “Imagine” e “L’isola che non c’è” hanno riempito l’aria, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. I bambini, con i loro sorrisi radiosi e le loro voci angeliche, hanno emozionato e trasmesso un’energia nuova e positiva a tutti i presenti.
