SARONNO – Canti, collaborazione e tanta creatività: la scuola Damiano Chiesa ha celebrato il Natale con una festa indimenticabile. I bambini si sono esibiti con canti animati, body percussion, poesie e tanto altro, lasciando il pubblico di genitori e insegnanti senza fiato. Le note di “Imagine” e “L’isola che non c’è” hanno riempito l’aria, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. I bambini, con i loro sorrisi radiosi e le loro voci angeliche, hanno emozionato e trasmesso un’energia nuova e positiva a tutti i presenti.

Non è stato solo il talento dei bambini a rendere questa festa speciale: la collaborazione e l’unità che si è creata tra gli alunni, gli insegnanti e i genitori a rendere questo evento veramente unico. Per l’occasione è stata allestita anche la mostra dei lavori steam dei bambini, che ha celebrato la creatività e l’impegno dei piccoli artisti della scuola Damiano Chiesa. La mostra ha evidenziato come l’educazione steam possa aiutare i bambini a sviluppare abilità importanti come la creatività, la collaborazione e la risoluzione dei problemi.

“I bambini vengono invitati a sperimentare, a provare e a trovare soluzioni”, ha dichiarato un’insegnante della scuola. “L’errore non è un fallimento, ma un’opportunità per imparare e crescere. L’errore è parte integrante del processo di apprendimento”.

