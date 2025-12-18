Altre news

VARESE – Il Segretario Generale della Uil Fpl Varese, Gianluca Firrisi, annuncia con orgoglio l’ingresso nella nostra organizzazione di Giacomo Risico e Fabio Di Martino, due dirigenti sindacali che hanno scelto consapevolmente di proseguire il proprio impegno nella Uil Fpl Varese, riconoscendone i valori, la coerenza e la serietà dell’azione sindacale.

“Giacomo Risico è un dirigente sindacale che ha maturato una significativa esperienza in un’altra organizzazione. La sua decisione di aderire alla Uil Fpl Varese è maturata in particolare dopo la firma del contratto da parte della Fials, scelta rispetto alla quale la Uil Fpl ha assunto una posizione netta e coerente, decidendo di non svendere la dignità dei lavoratori. Proprio questa presa di posizione, unita al lavoro quotidiano svolto nei luoghi di lavoro, ha rappresentato per Risico un elemento determinante nella scelta di essere con noi”.

“Accanto a lui entra nella nostra organizzazione anche Fabio Di Martino, dirigente sindacale neo eletto e nuova leva del sindacato. È stato sufficiente per lui valutare l’operato della Uil Fpl Varese e del nostro gruppo dirigente – sempre pronto a mettersi in gioco e a mettersi a disposizione dei colleghi – per riconoscere nella nostra sigla un punto di riferimento credibile, serio e coerente con i valori della tutela dei lavoratori”

“Questi ingressi rappresentano un segnale chiaro: mentre qualcuno tenta di strumentalizzare persone e situazioni, chi vive realmente l’impegno sindacale riconosce la differenza e sceglie in modo consapevole da che parte stare. La crescita della Uil Fpl Varese, anche attraverso l’adesione di nuovi dirigenti sindacali, conferma che il percorso intrapreso è quello giusto.

La Uil FPl Varese continua a essere definita “anomala”: un’anomalia positiva, perché in un periodo storico complesso per il sindacato, l’organizzazione cresce non solo in termini di iscritti, ma anche grazie al coinvolgimento di nuove figure sindacali, comprese le giovani generazioni, che scelgono di impegnarsi con serietà, competenza e passione.

Ai nostri iscritti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che guardano alla UIL FPL Varese, il Segretario Generale Gianluca Firrisi rivolge un messaggio chiaro: continueremo a lavorare ogni giorno per garantire presenza, ascolto e risposte concrete, per difendere la dignità del lavoro e rappresentarvi con forza e responsabilità, rimanendo sempre – nei fatti – dalla parte giusta”.

