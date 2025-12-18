Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Nel pomeriggio dell’altro giorno si è svolto un servizio di controllo del territorio che ha visto impegnata la polizia locale di Venegono Superiore guidata dal comandante Antonio Borgo con il supporto di agenti della polizia locale di Saronno, nell’ambito della convenzione attiva tra i due Comuni.

Le attività hanno interessato diverse zone del territorio comunale, con particolare attenzione all’area di Pianbosco e alle vie Moriggiola, Kennedy e Oberdan. Nell’area boschiva in prossimità di via Moriggiola è stato individuato un bivacco, che è stato immediatamente smantellato; contestualmente è stato controllato un soggetto presente sul posto.

Un ulteriore intervento ha riguardato l’area boschiva di via Como, dove gli agenti hanno provveduto alla rimozione di una postazione abusiva.

I controlli sono poi proseguiti nella zona della stazione ferroviaria e nei quartieri di Monterosso, via Da Vinci e area Leonardo. Durante le verifiche sono state controllate alcune persone e accertate diverse violazioni al Codice della Strada, con la conseguente sanzione di alcuni veicoli.

L’amministrazione comunale sottolinea come queste operazioni rientrino in un’attività ordinaria, coordinata e continuativa, finalizzata a garantire sicurezza, legalità e una presenza costante delle istituzioni sul territorio.

