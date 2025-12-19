Città

SARONNO – C’era anche la delegazione del Comune di Saronno alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta oggi, venerdì 19 dicembre, a Villa Recalcati. L’incontro è stato presieduto dal prefetto, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia, del procuratore della Repubblica del tribunale di Varese e del procuratore aggiunto della Repubblica del tribunale di Busto Arsizio.

Al centro della riunione, alla presenza dei rappresentanti della Fondazione Milano Cortina e dei sindaci o loro delegati dei comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza e Saronno, il tema delle misure di sicurezza legate al passaggio della Fiamma Olimpica. Il transito è previsto sul territorio provinciale martedì 14, mercoledì 15 gennaio e martedì 4 febbraio. Condivisi gli indirizzi operativi per garantire il regolare svolgimento dell’evento, la sicurezza di cittadini e partecipanti e una gestione ordinata della viabilità e dei flussi di pubblico, in un quadro di collaborazione tra istituzioni.

Nel corso della seduta è stata affrontata anche la vicenda delle scritte a contenuto minaccioso rivolte alla presidente del Consiglio dei ministri, comparse nei giorni scorsi nel territorio di Busto Arsizio. Sul punto è stato fatto il quadro delle attività investigative in corso e delle misure adottate per la tutela dell’ordine pubblico, nell’ambito di un monitoraggio costante del contesto territoriale.

Infine, con la partecipazione delle specialità della polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Comitato ha esaminato il dispositivo di sicurezza predisposto per le festività natalizie e il Capodanno. Confermato il rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione, agli eventi pubblici e alle aree sensibili.

Il prefetto ha sottolineato l’importanza del coordinamento costante tra tutte le componenti istituzionali e della massima attenzione del sistema provinciale di sicurezza alle esigenze del territorio e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

