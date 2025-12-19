Calcio Promozione: Ceriano Laghetto rinforza l’organico con due under
19 Dicembre 2025
CERIANO LAGHETTO – È paolozerbi.com, sito specializzato nel calcio locale, a dare in anteprima la notizia dei movimenti di mercato del Ceriano Laghetto, formazione impegnata nel campionato di Promozione.
La società gialloblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di due giocatori under, entrambi classe 2006, che vanno a rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Massimo Rampinelli. Si tratta di Fabio Gualtieri, proveniente dall’Ardor Lazzate, e di Andrea Marson, arrivato dall’Albiatese, ma con un recente passato anche al Castello Città di Cantù.
Due innesti giovani che vanno ad ampliare le opzioni del tecnico in vista della seconda parte della stagione. Entrambi i nuovi acquisti saranno già disponibili per il prossimo impegno di campionato: domenica il Ceriano Laghetto scenderà in campo contro la Castanese, in una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica.
L’anteprima completa è consultabile sul sito www.paolozerbi.com, punto di riferimento per le notizie sul calcio dilettantistico del territorio.
(foto; mister Rampinelli del Ceriano)
19122025