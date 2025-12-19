Città

SARONNO – Tre vasche, tre anime diverse e una lunga serie di numeri che raccontano molto più di quanto sembri. La piscina comunale di via Miola non è solo un impianto sportivo, ma un piccolo universo acquatico dove ogni spazio ha una funzione precisa e una sua identità.

Il cuore dell’impianto è la vasca grande interna. Misura 25 metri per 16,8 ed è quella che la maggior parte dei saronnesi associa al nuoto “serio”. Qui si allenano atleti, si svolgono corsi e attività agonistiche. La profondità varia da 1,30 a 1,80 metri, il volume complessivo è di 620 metri cubi e la superficie raggiunge i 420 metri quadrati. A pieno regime può accogliere fino a 210 utenti, numeri che spiegano perché sia la vasca più utilizzata dell’impianto.

Accanto c’è la vasca piccola interna, pensata per chi muove le prime bracciate o per attività mirate. Le dimensioni sono contenute, 10 metri per 5, con una profondità costante di 1,13 metri. Il volume è di 50 metri cubi e la superficie di 50 metri quadrati. Qui la capienza massima è di 25 persone, un ambiente più raccolto e controllato, ideale per bambini, corsi di avviamento e attività specifiche.

La terza vasca è quella più “camaleontica”. La vasca convertibile, dalla forma libera, cambia volto a seconda della stagione. In estate diventa spazio ricreativo all’aperto, con una profondità variabile da 0,40 a 1,50 metri e una capienza che arriva fino a 218 utenti. In inverno si trasforma in area funzionale coperta, con una capienza ridotta a 58 persone. I numeri parlano di 650 metri cubi di volume e 437 metri quadrati di superficie, confermando il suo ruolo strategico nell’equilibrio dell’impianto.

Tre vasche, dunque, ma anche tre modi diversi di vivere la piscina. Dai corsi ai tuffi estivi, dai primi passi in acqua agli allenamenti più intensi, i numeri raccontano un impianto progettato per adattarsi alle esigenze della città, stagione dopo stagione.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

