SARONNO – “Il campo da basket previsto al quartiere Matteotti verrà effettivamente realizzato? E, in caso affermativo, con quali tempistiche?”. E’ la domanda che arriva da un residente con la lettera aperta rivolta nelle ultime ore da un cittadino all’Amministrazione comunale.

Ecco il testo integrale

”

Scrivo come semplice cittadino per chiedere un chiarimento pubblico su un progetto che, nei mesi scorsi, era stato annunciato e che riguarda un tema importante per la nostra città: la disponibilità di spazi sportivi pubblici e liberamente accessibili.

Attraverso le pagine de IlSaronno ero venuto a conoscenza del fatto che il commissario straordinario aveva destinato parte dell’avanzo di bilancio alla realizzazione di alcune opere, tra cui un campo da basket al quartiere Matteotti, in via Amendola, oltre al completamento della riqualificazione della via stessa e a un intervento sul parco di Villa Gianetti. Una notizia che avevo accolto con grande favore, ritenendo questo tipo di strutture fondamentali per la crescita e la socialità dei più giovani.

Successivamente, sempre tramite questa testata, ho appreso che con una variazione di bilancio una parte dell’avanzo inizialmente destinato alla riqualificazione del parco di Villa Gianetti è stata tolta e destinata ad altri progetti, determinando di fatto l’annullamento dell’intervento previsto sul parco. A seguito di questa notizia, mi sono chiesto quale fosse il destino delle altre opere annunciate, in particolare del campo da basket al Matteotti.

Non avendo trovato aggiornamenti né sulla stampa locale né sul sito istituzionale del Comune, ho aperto una segnalazione tramite l’app Municipium, alla quale però non ho mai ricevuto risposta.

Per questo motivo sento la necessità di porre pubblicamente una domanda semplice ma, credo, legittima: il campo da basket previsto al quartiere Matteotti verrà effettivamente realizzato? E, in caso affermativo, con quali tempistiche?

Ritengo che una struttura di questo tipo non sia un intervento secondario. Offrire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di praticare sport liberamente, senza l’obbligo di iscriversi a una società sportiva, significa investire in inclusione, benessere e prevenzione del disagio. Ad oggi, mi risulta che a Saronno non esistano campi da basket pubblici realmente fruibili: quello presente in via Leonardo Da Vinci si trova purtroppo in uno stato di completo abbandono.

Questa lettera non vuole essere una polemica, ma una richiesta di trasparenza e di attenzione verso un’esigenza reale della città. Credo che un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione sarebbe utile non solo a me, ma a tutti i cittadini interessati a capire quali interventi siano confermati e quali, invece, siano stati accantonati.

Confidando in una risposta, ringrazio per l’attenzione.

Un cittadino di Saronno