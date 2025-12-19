iltra2

CASTIGLIONE OLONA – È stato convocato il consiglio comunale di Castiglione Olona per lunedì 22 dicembre 2025. La seduta si terrà alle 20.45 al Castello di Monteruzzo di via Marconi 1, sede scelta per la riunione dell’assemblea civica.

Il consiglio comunale è chiamato a esaminare e discutere un ordine del giorno articolato, che comprende diversi punti di carattere amministrativo e finanziario.

In apertura è prevista l’approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare del 26 novembre 2025. Seguirà la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025-2027, ai sensi dell’articolo 175, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 267 del 2000.

Il consiglio sarà poi chiamato a esprimersi sulla conferma delle aliquote e delle soglie di esenzione dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2026, quindi sull’approvazione delle aliquote Imu per il 2026, con l’applicazione della maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 755, della legge 160 del 2019.

All’ordine del giorno anche l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028 e il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Chiude l’elenco dei punti la revisione periodica delle partecipate, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, con la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2024.

Tutti i cittadini sono invitati ad assistere alla seduta.

19122025