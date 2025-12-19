Città

SARONNO – Musica e solidarietà salgono sul palco del teatro Giuditta Pasta domenica 21 dicembre, con un concerto pensato per sostenere un progetto di grande valore sociale. Protagonisti della serata saranno il Piccolo Coro e il gruppo Over Twelve della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, impegnati in un’iniziativa promossa dal Lions Club Saronno Host Solidalia.

L’appuntamento è alle 20.30 e unisce l’aspetto artistico a quello benefico: l’obiettivo è contribuire alla donazione di un cane guida destinato a una persona non vedente. L’evento, con il sottotitolo “Fare del bene con il sorriso”, è stato organizzato proprio con questo scopo, raccogliendo fondi attraverso una serata di musica e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce nello spirito lionistico di servizio alla comunità, con l’impegno a realizzare progetti concreti a favore delle persone più fragili. Il ricavato sarà destinato a sostenere il percorso necessario per offrire un cane guida, strumento fondamentale per l’autonomia di chi non vede.

