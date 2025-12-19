Città

SARONNO – Stasera venerdì 19 dicembre è in programma il consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione e la discussione di tre mozioni su sicurezza, commercio e salute. E’ convocato alle 19,30, alla Civica Sala consiliare “Dott. A. Vanelli” in piazza Santuario 7. La seduta è convocata in forma ordinaria e straordinaria.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Di seguito l’ordine del giorno integrale.

Ordine del giorno

Seduta ordinaria aperta

19,30: relazione dell’assessore al Bilancio

20: seduta aperta agli interventi dei cittadini

Seduta ordinaria deliberativa

Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – periodo 2026-2028.

Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2026 e del tasso percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. Presa d’atto deliberazione Giunta comunale n. 180 del 18 novembre.

Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate per scaglioni di reddito per l’anno 2026.

Canone unico patrimoniale – tariffe 2026. Presa d’atto deliberazione Giunta comunale n. 178 del 18 novembre.

Imposta di soggiorno – tariffe anno 2026. Presa d’atto deliberazione Giunta comunale n. 182 del 18 novembre.

Imposta municipale propria – aliquote anno 2026.

Approvazione bilancio di previsione 2026-2028 dell’Istituzione comunale Monsignor Pietro Zerbi.

Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2024 in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica al 31 dicembre 2024 in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 30 dicembre 2022 n. 201.

Seduta straordinaria deliberativa

11. Mozione inerente alla proposta di accordo di collaborazione per l’impiego di operatori di polizia locale per il presidio del territorio del Saronnese.

12. Mozione sulle iniziative a sostegno del commercio cittadino e sugli interventi relativi a viabilità e parcheggi a Saronno.

13. Mozione per l’istituzione del piano locale della salute del Comune di Saronno con riferimento al comprensorio dei venti comuni del Saronnese.

