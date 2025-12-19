Città

SARONNO – Dopo 24 ore febbrili e schizzofreniche e in attesa del consiglio comunale di stasera con il bilancio di previsione e 4 mozioni a fare il punto della situazione arriva il comunicato di Italia Viva con un’analisi dell’accaduto ma anche qualche pungolatura a maggioranza e opposizione.

Nelle ultime 24 ore stiamo assistendo a un valzer degno del grande Renato Pozzetto.

Viene annunciato l’imminente arrivo in consiglio comunale del progetto Isotta-Fraschini. Qualche consigliere si dice sorpreso e finanche un assessore si chiama fuori, d’improvviso, scaricando sul sindaco e l’assessore Nicola Gilardoni decisione e responsabilità.

Prendiamo atto innanzitutto degli aspetti positivi che sono due.

Il primo: finalmente l’attuatore, dopo mesi di chiacchiere e faraoniche promesse, è costretto a scoprire le carte e far arrivare nel posto giusto le sue parole.

Il secondo: è comunque l’adozione, il primo passo, c’è poi tempo prima dell’approvazione per tutte le osservazioni e il dibattito pubblico e cittadino che vedrà impegnati tutti i cittadini saronnesi.

La vicenda, tuttavia, fa emergere anche dettagli abbastanza allarmanti per un’amministrazione in carica da pochi mesi.

Le parole dell’assessore De Cristofaro (“Mi ritengo sollevata dal tema”) fanno intuire che neanche in giunta ci sia stata una condivisione di quanto andrà in consiglio comunale, parole preoccupanti se dette dall’assessore che ha la delega alla mobilità, tema su cui si gioca gran parte del Piano Integrato d’Intervento.

Non si può nemmeno non considerare un altro aspetto: pare che in commissione anche il consigliere Silvio Barosso (Insieme per crescere ndr) si sia astenuto.

In sintesi: lodevole lo sforzo fatto per arrivare a questo risultato, ma viste le reazioni anche all’interno della maggioranza, questo piano ha la forza e i numeri in Consiglio Comunale per arrivare in fondo? E soprattutto, questa maggioranza del dialogo e dell’inclusione almeno parla al suo interno o siamo al triumvirato ottriato Pagani – Gilardoni – Licata??

Certi delle buone intenzioni di questa amministrazione, come Italia Viva, non potremo che continuare a seguire con attenzione la vicenda per esprimerci su un tema così cruciale e importante per il futuro della nostra città.

