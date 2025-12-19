Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 14 dicembre alle 11 davanti al Municipio di Caronno Pertusella, è stata inaugurata una nuova panchina artistica ispirata all’opera di Pablo Picasso “Guernica”, simbolo universale di pace, memoria e impegno civile.

La testata della panchina riporta la frase: “Dove la guerra strappa la vita, l’arte semina speranza di pace.”

Realizzata dagli allievi dell’associazione “Giocare con l’Arte” di Caronno Pertusella sotto la guida del maestro Enzo Cremone, è il risultato di un percorso creativo e quotidiano durato circa dieci settimane. Un lavoro intenso che ha trasformato un semplice arredo urbano in uno spazio di riflessione, capace di parlare alla comunità attraverso immagini e simboli.

Ricordiamo che questa seconda panchina, con il suo potente significato, prosegue questo percorso artistico e culturale che unisce oltre Caronno Pertusella, anche i comuni di Cislago, Gerenzano, Uboldo e Origgio, territori in cui sono state collocate altre nove panchine, tutte diverse nei contenuti, ma unite da un filo conduttore: dare voce attraverso l’arte, a valori condivisi dalla comunità, trasformando piazza Aldo Moro in un luogo di incontro, riflessione e condivisione.

All’inaugurazione è intervenuta tantissima gente, dove si sono susseguiti gli interventi del sindaco Marco Giudici, l’assessore Daniele Rosara, il presidente del Did Andrea Busnelli e il maestro Enzo Cremone. Tra tutti gli allievi che hanno realizzato l’opera pittorica, si sono distinti con particolare dedizione -oltre al maestro- le allieve Ouafai Mhidi, Giulia Siragusano e Lidia Manenti.

“Questa panchina – spiega il team Giocare con l’Arte – entra a far parte del percorso delle panchine artistiche, un viaggio che unisce arte, educazione e territorio, parlando a tutti attraverso il linguaggio universale dell’arte. Grazie al Comune di Caronno Pertusella, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova panchina. L’arte vive quando viene condivisa”.

