Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 18 dicembre, spiccano il colpo di scena sull’area ex Isotta, con il progetto in arrivo in consiglio comunale, e la posizione dell’assessora De Cristofaro sulla mobilità. Attenzione anche alla cessione da parte di Campari di alcuni marchi storici e alle ricerche ancora in corso per Nicola Salinetti. Apprezzato infine lo spirito natalizio degli studenti della scuola Damiano Chiesa.

Il piano integrato per l’area ex Isotta arriva a sorpresa in consiglio comunale con l’ultima seduta dell’anno: si tratta di un maxi intervento che cambierà il volto di una delle aree dismesse più importanti della città.

L’assessora alla Mobilità, De Cristofaro, prende le distanze dal progetto dell’ex Isotta in merito alla viabilità e annuncia di essersi sentita sollevata dal tema, spiegando le ragioni della sua posizione.

Campari cede tre marchi storici del panorama alcolico italiano, tra cui Amaro Averna e Mirto Zedda Piras, alla saronnese Illva, segnando un’operazione importante per l’azienda del territorio.

Continuano le ricerche per Nicola Salinetti, scomparso da Bollate: nuove segnalazioni portano anche a Saronno e Limbiate, mentre il caso torna sotto i riflettori della trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Alla scuola Damiano Chiesa di Saronno, la recita natalizia ha emozionato genitori e insegnanti con un mix di creatività, musica e spirito di squadra da parte di alunni e docenti.

