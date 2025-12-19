Altre news

SARONNO – Venerdì 19 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi nelle ore mattutine, con deboli piogge in esaurimento entro il pomeriggio. Le precipitazioni previste saranno di lieve entità, con un accumulo stimato intorno a 1 mm.

Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità, con tendenza a schiarite a partire dal pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5°C e una massima di 12°C. I venti soffieranno deboli: al mattino dai quadranti occidentali, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire da ovest-sudovest. Non sono segnalate allerte meteo per la giornata odierna.

Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, il tempo sarà simile anche sul resto della regione. Le infiltrazioni umide porteranno molte nubi su gran parte del territorio, in particolare sulle pianure, dove si registreranno cieli molto nuvolosi al mattino con locali deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata. Sulle aree alpine e prealpine si prevede invece un miglioramento più evidente nel pomeriggio, con tendenza a schiarite più ampie dalla serata.

