Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un concerto natalizio aperto a tutta la comunità, con musica, convivialità e tradizione. Sabato 20 dicembre, alle 20.30, il Centro civico Dal Pozzo di via Carso 35 ospiterà Natale in musica, l’iniziativa organizzata dalla Consulta Dal Pozzo per accompagnare l’avvicinarsi delle feste.

La serata sarà dedicata al repertorio natalizio classico, con brani conosciuti e altre proposte musicali pensate per coinvolgere il pubblico. Sul palco si esibiranno i DPB insieme al Coro della Chiesa della frazione Dal Pozzo, protagonisti di un momento di condivisione che unisce musica e spirito natalizio.

Al termine del concerto è previsto un momento conviviale: panettone e pandoro saranno offerti a tutti i presenti, per chiudere la serata in un clima di festa. L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per ritrovarsi e vivere il quartiere attraverso la musica e la partecipazione.

(foto archivio)

