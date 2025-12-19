Politica

MILANO – Ripristinare su base pluriennale il Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (Frisl) e prevedere contributi a fondo perduto per la riqualificazione di oratori e centri di aggregazione giovanile: è quanto chiede il gruppo regionale del Pd, attraverso un ordine del giorno e alcuni emendamenti al bilancio di previsione di Regione Lombardia, in discussione da ieri al Pirellone.

“Oratori e centri di aggregazione – spiega il consigliere Samuele Astuti – sono presìdi educativi e sociali fondamentali per le nostre comunità e svolgono un ruolo essenziale nella prevenzione del disagio giovanile. Molte di queste strutture, però, necessitano di interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione o ampliamento che Parrocchie e Comuni faticano a sostenere con risorse proprie”.

Per questo, il Pd chiede 20 milioni per gli oratori, 10 milioni per riattivare il Frisl, il Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali per la Lombardia, e 10 milioni per finanziare bandi per contributi in conto capitale a fondo perduto, da destinare alle parrocchie per gli oratori e 4 milioni ai Comuni per i centri di aggregazione giovanile.

“Chiediamo di dare priorità ai territori più fragili, dalle aree interne e montane alle zone urbane con minore dotazione di servizi e infrastrutture per i giovani – conclude Astuti – perché investire in questi spazi significa investire nel futuro delle nostre comunità”.

