SARONNO – Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, impegnati nei controlli antidroga tra la zona di Pianbosco, i boschi del Tradatese e il Parco Pineta, hanno potuto contare su alleati particolari: i carabinieri a cavallo.

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi del Varesotto, il Comando provinciale di Varese ha infatti impiegato due pattuglie del 4° Reggimento carabinieri a cavallo di Roma, messe a disposizione direttamente dal Comando generale dell’Arma. In totale sono stati impiegati quattro militari con altrettanti cavalli, specializzati nella perlustrazione di aree verdi e zone boschive.

Le pattuglie hanno operato nell’area del Parco Pineta in stretta sinergia con gli Squadroni eliportati carabinieri cacciatori e con il personale dell’Arma provinciale, in particolare della Compagnia di Saronno. Durante i controlli sono stati individuati e smantellati diversi bivacchi di fortuna utilizzati dagli spacciatori.

L’iniziativa rientra nella strategia di intensificazione dei controlli nelle aree boschive e potrà essere ripetuta anche in futuro, con un ulteriore impiego operativo dei reparti a cavallo dell’Arma.

(foto: carabinieri a cavallo durante una precedente uscita nella zona)

19122025