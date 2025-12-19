Città

SARONNO – Stasera, venerdì 19 dicembre, su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Senior e tra i protagonisti c’è anche una voce saronnese: Francesca Visentin. La cantante salirà sul palco del talent condotto da Antonella Clerici dopo un percorso che, puntata dopo puntata, ha convinto pubblico e coach fino alla conquista della finale.

Sessant’anni, originaria di Saronno, Francesca Visentin lavora da anni come cantante, vocal coach e insegnante di inglese. La sua avventura a The Voice Senior è iniziata con una Blind Audition che non è passata inosservata: l’interpretazione di “Per Elisa” ha colpito per intensità e controllo vocale, spingendo i coach a girarsi. Una scelta che l’ha portata a entrare nel team di Loredana Bertè.

Il percorso è proseguito con il Knock Out, fase decisiva della competizione. Francesca Visentin si è esibita tra i primi tre cantanti della squadra della rocker italiana con “What’s Up” dei 4 Non Blondes, un brano legato a un momento personale importante della sua vita, come lei stessa ha raccontato prima di salire sul palco. Un’esibizione potente e sentita, accolta dal commento a caldo di Loredana Bertè: “Una bomba”.

Al termine della puntata di venerdì 13 dicembre è arrivata la scelta che ha aperto le porte della finale. “Ho scelto chi portare in finale in base all’esibizione di questa serata e ho scelto la mia prima finalista per tutto il mondo che ha dentro”, ha detto Loredana Bertè, indicando Francesca Visentin come prima finalista del suo team.

Un sorriso emozionato ha chiuso la serata della cantante saronnese, pronta ora a tornare sul palco per l’ultimo atto del programma. Stasera, in prima serata su Rai 1, Francesca Visentin rappresenterà Saronno nella finale di The Voice Senior, davanti al pubblico televisivo e ai coach che hanno accompagnato il suo percorso.

