Cronaca

SARONNO – Traffico completamente bloccato e lunghe code in ingresso e in uscita dalla città nella prima serata di oggi, venerdì 19 dicembre, a causa di un tamponamento multiplo avvenuto lungo viale Lazzaroni, al confine con Gerenzano.

L’incidente ha coinvolto tre veicoli che, per cause in fase di accertamento, si sono tamponati lungo l’arteria che collega Saronno all’asse della Varesina. L’impatto si è verificato poco prima delle 19 e ha reso necessario l’intervento immediato della polizia locale, arrivata sul posto con diverse pattuglie.

A seguito dell’urto, la carreggiata in direzione sud è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. Gli agenti hanno istituito un itinerario alternativo, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e rallentamenti prolungati su tutta la zona.

Due persone sono rimaste ferite. Per entrambe è stato assegnato un codice giallo e il trasporto all’ospedale di Castellanza. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

La dinamica del tamponamento è ora al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi sul posto.

