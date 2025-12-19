Città

SARONNO – Un doppio appuntamento natalizio attende i cittadini nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 dicembre, con due visite guidate dedicate ad altrettanti luoghi simbolo della città. Le iniziative dell’associazione Cantastorie, ultime del 2025, offriranno l’occasione di riscoprire con uno sguardo nuovo due fra le chiese più importanti di Saronno.

Il primo incontro è in programma sabato 20 dicembre alle 15.30, con turno unico di visita alla Chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco. Il secondo appuntamento si terrà domenica 21 dicembre alle 15.30, sempre con turno unico, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in piazza Santuario.

Le visite natalizie permetteranno di approfondire storia e patrimonio artistico dei due edifici sacri, valorizzandone i dettagli spesso meno noti. La partecipazione prevede un’offerta libera, destinata alla manutenzione delle opere artistiche.

Nel corso delle visite sarà inoltre possibile acquistare il primo volume di Chiese aperte, “I Legnani a Saronno. Restauri in San Francesco”, edito lo scorso Natale e presentato alcuni mesi fa. Il secondo volume è atteso per febbraio 2026. Un’occasione anche per un’idea regalo legata alla cultura e alla storia locale.

