SARONNO – “Con la nomina dei nuovi amministratori, cesserò da una carica che ho svolto solo per spirito di servizio verso la comunità saronnese. Le dimissioni dell’intero consiglio sono state date lo scorso 8 maggio, per rispetto istituzionale viste le allora imminenti elezioni amministrative del Comune di Saronno, con effetto da giorno 10 luglio. La legge stabilisce poi una proroga automatica sino alla sostituzione, con analoghe responsabilità”.

Inizia così Tino Volpi presidente del teatro quando fa il punto della situazione a pochi giorni dalla nomina del nuovo cda del teatro Pasta incarico che ha ricoperto dopo la nomina da parte dell’allora sindaco Augusto Airoldi.

Come va il teatro?

“Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 è in sostanziale pareggio, presentando un modesto utile di poco più di diecimila euro. Mentre il conto economico risulta aver raggiunto un certo equilibrio, le passività presentano un importo significativo, anche se buona parte sono state dilazionate e/o consolidate. Si confida che queste passività possano essere estinte in tutto o in parte con i risarcimenti richiesti nelle cause civili in corso. Nel frattempo il prosieguo dell’attività è stata garantita da un importante “finanziamento ponte” quinquennale, senza interessi, da parte di un privato”

Impossibile non parlare della vicenda ammanco…

“Come ho già avuto modo di chiarire, nella seconda parte del 2023, alla ricerca di risorse finanziarie, abbiamo avuto un normale scambio di documentazione con un istituto di credito: all’esito si sono dovute riscontrare alcune gravi “anomalie” di tipo amministrativo/contabile. Non corrisponde pertanto al vero che detta banca ci abbia negato il fido; anzi è stata l’unica che ha sostenuto e sostiene appieno la gestione e gli investimenti sia con un mutuo quinquennale di ottantacinquemila euro, sia con anticipazioni e fidi”

Chi doveva far emergere le anomalie?

“Va innanzitutto precisato che lo statuto della Fondazione attribuisce ad uno specifico organo di revisione/controllo la consulenza tecnico contabile, con il compito specifico di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la consistenza di cassa. Se in passato si fosse operato come d’uso con la richiesta di conferma delle posizioni verso gli istituti di credito e altri creditori, l’organo di revisione avrebbe sicuramente rilevato che ingenti debiti verso le banche e fornitori erano stati chiusi solo contabilmente per nascondere ammanchi, prelievi ad uso personale e distrazioni di denaro di ingente importo riferibili alla dipendente addetta alla contabilità e all’amministrazione. Il tutto con sistematicità, sofisticatezza e alterazione ad arte di documenti”.

Quindi come vi siete mossi?

“Si è provveduto pertanto a contestare all’organo di revisione/controllo le gravi anomalie via via emerse nella tenuta della contabilità della fondazione, aprendo un procedimento giudiziario per risarcimento. Nel procedimento civile, il giudice del lavoro con sentenza del 31 luglio scorso (definitiva e immutabile) ha condannato la ex dipendente a risarcire l’importo trafugato che ammonta nel periodo considerato (dal 2016 al licenziamento) a oltre il doppio di quanto reso pubblico dai media, a seguito di nostri ulteriori controlli. Sono state inoltre avviate cause per risarcimento anche verso altri soggetti”

E ora qual è la situazione attuale?

“L’andamento economico della fondazione è ora in equilibrio e al netto della vicenda truffaldina di cui la fondazione è stata oggetto, la gestione dell’ente non può essere definita come “buco nero”, termine abitualmente usato dalla stampa locale per enfatizzare la situazione finanziaria del Pasta. Tutti i dati, i dettagli e le relazioni relative al bilancio sono nella disponibilità del Comune di Saronno e della Provincia di Varese, a cui è demandato il controllo sulla Fondazione”

“In merito all’intervista rilasciata dal consigliere Mauro Rotondi del Partito Democratico, pubblicata in data lo scorso 14 dicembre da questa testata, il consiglio di amministrazione della Fondazione Culturale Giuditta Pasta ringrazia il segretario del Partito democratico di Saronno, il presidente del consiglio comunale e l’assessore alla Cultura per aver ribadito puntualmente che quanto espresso dal consigliere nell’intervista è riconducibile esclusivamente al suo pensiero. E più in generale il consiglio della fondazione, in considerazione della reiterata distorta esposizione di fatti e situazioni che riguardano la realtà del Teatro, si riserva di adottare nelle sedi più opportune ogni azione possibile a tutela della reputazione dell’ente e della dignità di chi ci lavora.

