Venegono Superiore: oggi auguri alla cittadinanza in sala consiliare
19 Dicembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Appuntamento istituzionale e di comunità oggi, venerdì 19 dicembre a Venegono Superiore, dove l’amministrazione comunale ha organizzato un momento di auguri aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa si terrà in sala consiliare, piazza Mauceri, a partire dalle 20.45.
Ad aprire la serata saranno i saluti del sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che rivolgerà il tradizionale messaggio di auguri alla popolazione in vista delle festività natalizie. Alle 21 è in programma il riconoscimento agli studenti meritevoli della scuola secondaria “A. Ferrarin”, mentre alle 21.30 si terrà un incontro con i volontari delle associazioni del territorio, per ringraziarli dell’impegno svolto a favore della comunità.
Nel corso della serata è prevista anche la partecipazione del Gruppo musicale Venegono Superiore, che accompagnerà l’evento con alcuni interventi musicali. Al termine seguirà uno scambio di auguri con rinfresco.
L’amministrazione comunale invita tutta la popolazione a partecipare a questo momento di incontro e condivisione.
(foto archivio: la sala consigliare di Venegono Superiore)
19122025