Basket

MILANO – Orario inusuale per la Robur Saronno di coach Luca Ansaloni che oggi per la 13esima giornata del campionato di Serie B Interregionale viaggeranno nella vicina Milano per sfidare la squadra dell’università Bocconi. In campo questa sera alle 18, i roburini sfidano una formazione reduce da tre vittorie nelle ultime quattro, una squadra che ha saputo alzare il livello strappando successi importanti con Gallarate, Marnate e Tortona, ma che nel corso del campionato ha fermato anche Gazzada e Pavia, dimostrando di poterci stare e agevolmente nella categoria.

I punti di riferimento sono il lungo Infante (per lui, visto anche in A2 in carriera, sei partite sopra i 19 punti quest’anno), il solido playmaker jesino Valentini, l’esterno Guarise, il marcatore Fontana e l’esperto Bordi. Mentre non ci sarà Cefarelli, che si è appena trasferito per una nuova avventura. Alle dipendenze di coach Favero poi c’è tanto talento diffuso ed una bella dose di atletismo. Insomma, squadra completa che lotta su ogni pallone.

La Robur invece è reduce dalla vittoria sblocca ambiente di settimana scorsa con Marnate. Non una partita perfetta, ma evidenti segnali di risveglio del gruppo. Palla a due alzata alle 18 allo splendido Bocconi Sport Center di viale Toscana a Milano.

20122025