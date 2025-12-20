Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Per la prima volta nella sua storia, la società rossoblù della Caronnese ha un suo inno ufficiale, scritto da un professionista del mondo della musica: il leader dei Matia Bazar Fabio Perversi.

“Vogliamo trasmettere con questo inno senso di appartenenza, spirito vincente e voglia di stare al fianco della Caronnese”. Così ha presentato, con semplici parole, il primo inno ufficiale della Caronnese Fabio Perversi, leader dello storico gruppo Matia Bazar, musicista e compositore che ha prestato la sua arte per la creazione della canzone che accompagnerà giocatori e tifosi della Caronnese per anni e anni. “Scrivere un inno non è una cosa semplice – ha raccontato Fabio – e per alcuni di noi è stata la prima volta in un lavoro del genere. Qualche nostro membro in passato aveva lavorato anche a quello della Juventus, ma per il gruppo intero è stato un debutto. E scrivere un inno non è semplicemente scrivere una canzone: bisogna entrare nell’ottica che diventerà una canzone in cui tutti vogliono riconoscersi, che trasmetta senso di appartenenza, che verrà ascoltata moltissime volte allo stadio. Deve diventare complementare all’emozione che suscita uno sport speciale come il calcio, capace di appassionare milioni di tifosi in tutto il mondo. Abbiamo avuto estrema libertà creativa, cosa che abbiamo apprezzato moltissimo e che ci ha dato la possibilità di esprimerci al massimo”.

Il rapporto con Fabio Perversi dei Matia Bazar ha radici profonde, nutrite dalla conoscenza pregressa con il vice presidente e responsabile del settore giovanile Riccardo Gioia. È stato lui l’anello di congiunzione tra il leader dei Matia Bazar e la Caronnese, due spiriti che si sono rivelati sin da subito affini sotto moltissimi punti di vista. “So per esperienza come creare una canzone che appaghi l’orecchio – ci ha raccontato Fabio Perversi – e in questo inno per la Caronnese abbiamo voluto metterci questo e molto altro: ovviamente lo spirito d’appartenenza, ma anche la capacità che solo la musica ha di riportare i ricordi a galla, le emozioni e le sensazioni che abbiamo vissuto in altri momenti della nostra vita. E spesso la musica ha un grande legame con il calcio, da questo punto di vista. La nostra ambizione è quella che questo inno possa diventare un accompagnamento di emozioni positive e bei ricordi, legati al calcio e alla Caronnese”.

L’inno ufficiale della Caronnese è stato registrato in sala d’incisione dalle prime squadre di Caronnese e Caronnese Women.

Attualmente la Caronnese veleggia in zona playoff del campionato di Eccellenza.

(foto di gruppo alla registrazione dell’inno della Caronnese)

