Città

SARONNO – A Saronno archi colorati, spruzzi d’acqua e scivoli che non vanno in letargo. La componente ludica della piscina comunale di via Miola è diventata negli anni un elemento centrale dell’impianto, capace di funzionare dodici mesi all’anno grazie a scelte progettuali precise e a investimenti mirati.

Gli scivoli della vasca esterna arrivano nell’estate 2003. Vengono inseriti nella zona bimbi, caratterizzata da una profondità ridotta, e segnano un primo passo verso una piscina non solo sportiva ma anche ricreativa. Nel 2018 Saronno Servizi interviene nuovamente sull’area giochi, ampliando di circa 400 metri quadrati lo spazio verde e aggiungendo acquascivoli dedicati ai bambini fino a 1,40 metri di altezza. Un intervento che completa l’offerta ludica e rende l’area esterna più attrattiva per le famiglie.

La svolta più recente arriva nell’aprile 2024 con la realizzazione dello spray park. Un dettaglio curioso: viene collocato all’aperto, ma sotto la copertura pressostatica della vasca esterna. La scelta permette di garantire il gioco con l’acqua anche nei mesi invernali. Archi, personaggi e vaporizzatori sono progettati per ridurre al minimo i consumi di acqua e di calore, con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Gli scivoli doppi, collocati nella vasca esterna da 25 metri, sono oggi utilizzabili tutto l’anno grazie al pallone pressostatico attivo da ottobre a maggio. La struttura, inaugurata nel 2024, consente di mantenere fruibile la zona bimbi anche in inverno, integrandola con un’offerta ampliata di corsi e attività fitness. Un mix che ha portato a iscrizioni esaurite per la stagione 2025/26.

Un dato che conferma come la piscina di via Miola sia ormai un luogo dove si nuota e si gioca, senza distinzione di stagione.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09