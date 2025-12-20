Città

SARONNO – Anticipata a notte fonda da un intervento dell’assessore alla Rigenerazione Nicola Gilardoni, è arrivata oggi, sabato 20 dicembre alle 11, la convocazione di una commissione mista “Urbanistica e rigenerazione urbana” con l’ordine del giorno “Illustrazione masterplan e mobilità del comparto Isotta”.

Come spiegato dall’assessore, la convocazione è arrivata anche a seguito della richiesta della consigliera di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni di avere maggior informazioni anche sui due elaborati che, al momento della precedente seduta del 9 dicembre, non erano ancora stati ultimati: il masterplan del comparto e lo studio della viabilità.

I consiglieri delegati sono quindi attesi lunedì 22 dicembre, 17,30-19, nell’Aula Magna al primo piano del Comune di Saronno. La commissione si svolgerà poche ore prima dell’inizio del consiglio comunale, convocato 21 in Sala Vanelli, dedicato all’adozione della variante al Pgt del comparto.

Soddisfazione è stata espressa da Novella Ciceroni: “Anche se in extremis hanno convocato la commissione prima del consiglio – commenta – in questo modo hanno fatto un’ammissione di colpa sul metodo: le cose importanti si decidono in tre, la maggioranza si deve adeguare, la minoranza chi se ne importa”.

