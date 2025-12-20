Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 19 dicembre, spiccano il maxi tamponamento che ha paralizzato il traffico tra Saronno e Gerenzano, l’intervista alla presidente uscente del Teatro Pasta e il vivace dibattito politico sul futuro dell’area ex Isotta Fraschini. Attenzione anche alla richiesta di trasparenza da parte dell’opposizione e alle domande dei cittadini sulla sorte del campo da basket al Matteotti.

Un tamponamento tra tre auto in viale Lazzaroni ha causato forti disagi alla viabilità, con code fino a Gerenzano e traffico paralizzato per oltre un’ora.

La presidente uscente del Teatro Pasta, Laura Volpi, ha tracciato un bilancio del suo mandato tra traguardi raggiunti, prime sentenze favorevoli e frecciatine ai suoi detrattori.

Italia Viva ha espresso apprezzamento per l’adozione della delibera sull’ex Isotta, ma ha sollevato forti perplessità sui contenuti e sulla gestione politica definita “da triumvirato”.

Ciceroni ha chiesto l’istituzione urgente di una commissione consiliare per fare chiarezza sull’iter e i tempi accelerati della delibera sull’ex Isotta.

Un residente ha scritto al Comune chiedendo spiegazioni sulla mancata realizzazione del campo da basket previsto al Matteotti, rimasto ad oggi senza sviluppi.

