I più letti di ieri: tamponamento in viale Lazzaroni, intervista al presidente uscente del Pasta e qualche domanda sul campo da basket
20 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 19 dicembre, spiccano il maxi tamponamento che ha paralizzato il traffico tra Saronno e Gerenzano, l’intervista alla presidente uscente del Teatro Pasta e il vivace dibattito politico sul futuro dell’area ex Isotta Fraschini. Attenzione anche alla richiesta di trasparenza da parte dell’opposizione e alle domande dei cittadini sulla sorte del campo da basket al Matteotti.
Un tamponamento tra tre auto in viale Lazzaroni ha causato forti disagi alla viabilità, con code fino a Gerenzano e traffico paralizzato per oltre un’ora.
Saronno, tamponamento a 3 in viale Lazzaroni: traffico in tilt fino a Gerenzano
La presidente uscente del Teatro Pasta, Laura Volpi, ha tracciato un bilancio del suo mandato tra traguardi raggiunti, prime sentenze favorevoli e frecciatine ai suoi detrattori.
Teatro Pasta, intervista al presidente uscente Volpi: dal bilancio alle prime sentenze. E qualche sassolino…
Italia Viva ha espresso apprezzamento per l’adozione della delibera sull’ex Isotta, ma ha sollevato forti perplessità sui contenuti e sulla gestione politica definita “da triumvirato”.
Ex Isotta, Italia viva: “Bene l’adozione ma dettagli allarmanti… Siamo al triumvirato Pagani, Gilardoni e Licata?”
Ciceroni ha chiesto l’istituzione urgente di una commissione consiliare per fare chiarezza sull’iter e i tempi accelerati della delibera sull’ex Isotta.
Ex Isotta, Ciceroni rilancia: “Urge una commissione per spiegare accelerazione e risoluzione istruttoria. E’ doverosa la trasparenza “
Un residente ha scritto al Comune chiedendo spiegazioni sulla mancata realizzazione del campo da basket previsto al Matteotti, rimasto ad oggi senza sviluppi.
Saronno, lettera aperta sul campo da basket al Matteotti: “Che fine ha fatto?”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09