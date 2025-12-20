Comasco

LOMAZZO – Il 13 dicembre è stata inaugurata la pista di pattinaggio del Comune di Lomazzo: la pista ha sempre rappresentato un momento di condivisione, socialità e divertimento per tutte le fasce d’età. Con l’apertura della pista, ha preso ufficialmente il via il calendario delle iniziative natalizie: l’edizione di quest’anno introduce una novità significativa nella gestione della struttura, affidata ad un gruppo di associazioni e volontari, scelta che consente una riduzione dei costi e un diverso utilizzo delle risorse economiche.

Questo si traduce anche in un importante fattore sociale. L’amministrazione comunale spiega, con un post sui social, che in passato, a fronte di una spesa coperta dal Comune, l’incasso era destinato interamente al gestore. Oggi, invece, tutto l’incasso sarà interamente destinato a progetti sociali, in particolare per i giovani. Anche la scelta di una pista sintetica ha motivazioni precise: controllo dei costi, rispetto dei cittadini, sostenibilità ecologica. I costi energetici per una pista di ghiaccio tradizionale sono difficilmente calcolabili, anche a causa del cambio delle temperature. Il motore che garantisce la tenuta della pista di ghiaccio produceva un rumore continuo, sopratutto durante le ore notturne. Sul punto della sostenibilità, meno consumo di acqua ed elettricità sono un benefico ritorno per tutti.

Il punto più importante è la ricaduta sociale del progetto: l’incasso sarà destinato a ulteriori progetti sociali, in particolare per i giovani, oltre a quelli già previsti nel bilancio 2026. “Il nostro augurio – commenta l’associazione sui social – è che questo approccio alla gestione si ponga anche come modello per future iniziative nel territorio, come già avviene per il Luglio Lomazzese e altre iniziative. L’obiettivo finale è costruire un progetto che sia sostenibile, equo e in grado di generare un impatto positivo per tutti.”

