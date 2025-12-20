Comasco

TURATE – Il provvedimento è scattato nelle prime ore della mattinata, con l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla vittima. Mercoledì 18 dicembre i carabinieri della stazione di Turate hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Como – ufficio Gip, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 41 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna.

L’indagine prende avvio da una denuncia presentata dalla donna lo scorso novembre. Un esposto che non faceva riferimento diretto a episodi di violenza, ma che conteneva elementi ritenuti dai militari riconducibili ai cosiddetti “reati spia” legati alla violenza di genere. Da qui gli approfondimenti investigativi condotti dalla stazione di Turate.

Secondo quanto ricostruito, il calvario della vittima sarebbe iniziato nel 2020. Nel tempo la donna avrebbe subito offese pesanti, minacce di morte e comportamenti fortemente denigratori, fino a essere costretta a rapporti sessuali senza consenso. La gelosia ossessiva dell’uomo, insieme ai maltrattamenti e agli abusi reiterati, avrebbe portato a una condizione di sottomissione psicologica e a un grave peggioramento dello stato psicofisico della vittima.

Nel corso delle indagini è emerso anche un ulteriore reato. Il 41enne è indagato per “interferenze illecite nella vita privata”: collegando il proprio telefono a quello della donna, si sarebbe procurato in modo illecito notizie e immagini relative alla sua vita personale.

Oltre al divieto di avvicinamento, l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L’operazione rientra nell’attività costante dei carabinieri a tutela delle vittime di violenza domestica e sessuale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09