SARONNO – Sabato 20 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi con nubi sparse alternate a schiarite, senza fenomeni di rilievo. Nel corso della giornata è attesa una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, con ampi rasserenamenti a partire dalla serata.

Le temperature si manterranno su valori tipici per il periodo: la minima sarà di 5°C, mentre la massima non supererà gli 11°C. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da nord-nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare da sudovest. Non sono previste precipitazioni né allerte meteo attive per la giornata.

In Lombardia, la situazione sarà simile a quella di Saronno, con cieli generalmente molto nuvolosi o coperti durante la prima parte della giornata, seguiti da parziali schiarite in diverse zone. In particolare, sulle basse pianure occidentali e orientali si osserverà una maggiore nuvolosità, con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio e in serata. Sulle aree alpine e prealpine, la variabilità sarà più marcata: le Alpi Retiche godranno di ampie aperture per gran parte della giornata, mentre sulle Orobie è atteso un aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

