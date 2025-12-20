Cronaca

LOMAZZO – Un 14enne, già ai domiciliari per rapina aggravata e tentata estorsione, è stato trasferito in comunità dopo aver violato più volte il divieto di uscire di casa. Il giovane era stato arrestato il 29 settembre dai carabinieri di Fino Mornasco insieme a un altro minorenne per un’aggressione avvenuta su un treno regionale. Si tratta del quarto episodio simile registrato sul territorio in poche settimane.

Secondo la ricostruzione, il 14enne e un 17enne avrebbero minacciato e rapinato uno studente di 18 anni a bordo di un treno Saronno-Como di Trenord in arrivo alla stazione di Lomazzo, sottraendogli cellulare, portafoglio e 25 euro, per poi pretendere altro denaro in cambio della restituzione degli oggetti. Alcuni passeggeri hanno assistito alla scena e il capotreno ha fermato il convoglio, consentendo l’intervento dei carabinieri.

I due ragazzi, residenti a Como e Grandate, sono stati trovati in possesso anche di una bombola di protossido di azoto, noto come “droga del sorriso”. Dopo un primo periodo nel carcere minorile Beccaria di Milano, erano stati posti agli arresti domiciliari. Le ripetute violazioni della misura hanno però portato all’aggravamento del provvedimento per il 14enne, trasferito in una comunità della zona.

