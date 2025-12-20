Città

SARONNO – Al freddo e al gelo nel cuore della notte. Non è l’incipit di un racconto di Natale, ma quanto vissuto ieri sera da consiglieri, pubblico, dipendenti comunali e addetti ai lavori presenti per seguire il consiglio comunale.

La seduta iniziata alle 19,45 “con qualche minuto di ritardo visto che la viabilità era bloccata da un tamponamento” ha spiegato il presidente Francesco Licata è proseguita ben oltre l’una con la discussione sul bilancio di previsione. Un tema complesso, affrontato in un clima teso anche per un ingombrante convitato di pietra, rappresentato dall’imminente consiglio comunale sull’ex Isotta. Inevitabile, e in parte prevedibile anche alla luce del regolamento saronnese, che la seduta si protraesse a lungo. Tanto a lungo.

L’ordine del giorno prevedeva però anche la discussione di quattro mozioni di Forza Italia, sostenute dal consigliere indipendente Luca Amadio.

Da mezzanotte, però, in stile Cenerentola, il riscaldamento ha dato forfait. In aula sono comparse sciarpe, giacconi e anche guanti. Alle 2, dopo la discussione della prima mozione, è arrivato l’intervento del presidente Licata che ha chiesto se fosse il caso di andare avanti. Ha spiegato che il riscaldamento avrebbe dovuto rimanere acceso fino alle 2 e ha proposto di rinviare le mozioni a lunedì. La consigliera Francesca Rufini (Tu@Saronno) ha però osservato che, visto che il giorno successivo era sabato, si poteva proseguire. Qualcuno ha obiettato che lavorava anche l’indomani ma si è andati avanti senza votazione. Emblematico il gesto del consigliere Silvio Barosso (Insieme per crescere), che ha alzato la mano dicendo “io sono contrario” per esprimere in qualche modo la propria posizione diversa da quella della maggioranza.

Il problema non è l’orario. Non è la prima volta che il consiglio comunale fa notte fonda per necessità. Lo scorso 26 dicembre il triplice fischio è arrivato alle 2,20. Nell’ultima seduta il presidente Licata aveva ricordato che una seduta costa circa 2.000 euro e che la convocazione richiede tempo e rispetto delle norme. Ma il consiglio comunale non esaurisce la sua funzione con la semplice presenza o con la discussione fine a se stessa. Non è una raccolta punti da completare. È un momento di confronto che, alle 3 di notte, dopo una giornata di lavoro e un lungo dibattito sul bilancio, difficilmente può risultare costruttivo. E si aggiunge il freddo.

E’ scontato dirlo ma la partecipazione parte dal garantire spazi e tempi adeguati al confronto. Anche perché una città di 40 mila abitanti può permettersi di organizzare una seduta in più di consiglio comunale. Anche se costa 2.000 euro.

