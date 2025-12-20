Città

SARONNO – “Edoardo Scialpi, studente e parlo in quanto tale”. Così, ieri sera, in consiglio comunale è iniziato l’intervento del più giovane, a memoria del presidente (e giornalista), ad aver preso la parola in una seduta aperta del consiglio comunale.

Scialpi ha 14 anni e, con un look elegante, si è presentato in consiglio comunale. Seduto in prima fila, arrivato da solo in sala, ha atteso il proprio turno e poi è intervenuto: “Credo non abbiate mai visto un ragazzo di 14 anni parlare in un consiglio comunale”.

Dopo aver ringraziato presidente, sindaca, consiglieri e cittadini per l’attenzione, è entrato nel vivo del suo intervento: “Non occuperò tutti i 5 minuti ma vi farò una domanda che mi interessa in quanto ragazzo. Io parlo molto di politica estera, interna e comunale con i miei amici. Qui c’è il padre di uno di loro e penso che lo possa confermare”.

Poi la domanda: “Lo vedete o non lo vedete il fatto che ragazzi come noi potrebbero avere paura di girare per certe aree. Questa cosa l’ho raccontata anche ad altre persone, e lo condividono con me”. E ancora: “È un fatto che sussiste, è un fatto che c’è. Siamo in Italia, non penso che siamo nel Bronx o in Afghanistan. Siamo in una democrazia, in un posto dove la libertà e la sicurezza sono cose garantite dalla Costituzione”.

A rispondere è stata la sindaca Ilaria Pagani: “Per quello che riguarda la sicurezza vorrei rispondere al signor Scialpi. Siamo consapevoli che ci siano situazioni difficili. È da tempo che i giovani, in alcune ore della giornata e in alcune zone della città, possono sentirsi insicuri e temere per la propria incolumità”.

La sindaca ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando in questo senso con le forze dell’ordine e la polizia locale presenti sul territorio, soprattutto nelle zone dove si spostano i giovani in città. Per quanto riguarda il controllo generale del territorio, stiamo lavorando anche con l’unità cinofila. Grazie per aver fatto questa domanda e vorrei chiederti di invitare i tuoi compagni a partecipare a questi momenti. È utile avere i giovani. Grazie”.

La seduta è poi proseguita. Scialpi è rimasto fino a mezzanotte, ascoltando il consiglio e parlando con alcuni cittadini presenti e con il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi, con cui ha scambiato con lui qualche qualche battuta. A mezzanotte, con l’arrivo dei genitori, ha lasciato la sala.

