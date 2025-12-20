Solaro

SOLARO – La sindaca di Solaro Nilde Moretti ed il consigliere comunale con delega al Commercio Davide Panetti hanno incontrato la famiglia Ferri del bar ristorante Lo Scoiattolo di via Della Repubblica, un punto di riferimento nel quale trovare calore, amicizia e disponibilità.

L’attività è stata avviata nel 1987, sempre a carattere totalmente famigliare. Nasce da un’esigenza, dopo la scomparsa del padre, la famiglia Ferri, madre e otto tra fratelli e sorelle, ha deciso di unirsi e solcare una strada inesplorata. Scoperta la disponibilità dei locali sulla provinciale Saronno-Monza, la famiglia si è rimboccata le maniche ed ha avviato il ristorante che tutti conoscono. Nel 2014 il trasferimento in via Della Repubblica, senza mai perdere il suo carattere e la sua vocazione. Dal ristorante sono passati tutti i fratelli e le sorelle e poi anche i loro figli, sempre pronti ad accogliere una clientela che nel tempo ha saputo riconoscere la passione con la quale è sempre stata svolta l’attività.

Lo Scoiattolo chiuderà per il pensionamento dei titolari, ma proseguirà con una nuova gestione a partire da gennaio.

L’amministrazione comunale ringrazia la famiglia Ferri per quello che ha saputo costruire con passione in tutti questi anni, un ambiente famigliare in cui trovarsi e ritrovarsi, con gli amici, con la famiglia, per lavoro. Un vero e proprio punto di riferimento per tutta Solaro, che continuerà ad esistere in altra forma, nella speranza che ne venga raccolta anche un’eredità fatta di identità sociale e famigliare.

