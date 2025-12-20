Città

SARONNO – “Si sa che gli amori estivi rischiano spesso di durare poco, ma l’ammiccamento tra Airoldi e Azzi, nato in piena campagna elettorale, pare aver superato senza problemi anche i primi freddi”.

Inizia così il post su Instagram di Azione Saronno che partendo dalla stoccata del vicesindaco Mattia Cattaneo sulle affinità elettive tra l’ex sindaco Augusto Airoldi e il candidato del centrodestra rilancia con una citazione a Stranger Thing.

“In Consiglio comunale, abbiamo assistito all’ennesima convergenza tra l’ex sindaco e il gruppo di Forza Italia: questa volta sulla scelta di destinare risorse a un nuovo palazzetto dello sport invece che a una nuova sede per il municipio.

Ma molto di più sembra unire la lista Saronno Civica e Forza Italia Saronno: quanto meno uno stile politico e comunicativo, ma magari anche un progetto comune. Sia chiaro: una struttura capace di ospitare manifestazioni sportive (e non solo) sarebbe molto utile alla città e alle associazioni sportive.Ma quando le risorse sono limitate, le priorità vanno scelte con cura ed è opinione condivisa da tutti che sia fondamentale investire in una nuova casa comunale, per chi ogni giorno lavora per i cittadini e per tutti noi saronnesi”.

Alla stoccata politica si associata un’accattivante grafica con tanto di citazione al “sottosopra” politico che si vive a Saronno.

