SARONNO – “Ringrazio il presidente Volpi per il suo intervento, come sempre chiaro ed esaustivo, e tutto il consiglio che ha accettato di operare in un momento difficile e complesso”. Sono le parole di Laura Succi ex assessore alla Cultura che “risponde” all’intervista del presidente uscente del Cda del teatro Pasta pubblicata ieri in esclusiva da ilSaronno.

“La scelta di nominare un Cda all’altezza della situazione e un direttore artistico capace di dare nuovo impulso e aprire prospettive al teatro derivava dalla consapevolezza che l’investimento considerevole che la città ha da sempre destinato al teatro non poteva restituire solo una programmazione di interesse locale, ma doveva, per essere produttivo, allargare le prospettive e far entrare il Pasta nel circuito dei teatri importanti, intrecciando relazioni con le realtà più prestigiose, attuando ospitalità, offrendo stagioni all’altezza delle aspettative dei tanti saronnesi che frequentano il teatro e giudicano positivamente qualcosa di cui hanno esperienza diretta, a differenza di chi ne parla senza cognizione di causa. E’ un progetto che non si realizza in pochi mesi, ma il cambio di passo è evidente e i primi risultati sono già concretizzati, grazie alla passione e al talento di un autentico uomo di teatro come Andrea Chiodi e al sostegno del consiglio.

Rivendico con orgoglio questa scelta, operata con l’appoggio e la condivisione del sindaco Augusto Airoldi e di tutta la Giunta, ha rappresentato un’occasione di crescita importante che deve proseguire ed essere messa a frutto. Sosteniamo il nostro teatro, la sua fama deriva anche dalla considerazione che la città esprime nei suoi confronti”.

