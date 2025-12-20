iltra2

TRADATE – Si rafforza il contrasto allo spaccio nei boschi del Tradatese e della Bassa Comasca con l’impiego di agenti della polizia in motocicletta. I nuovi mezzi, attrezzati per muoversi lungo sentieri e tratti impervi, saranno utilizzati in particolare nelle aree del Parco della Pineta, dove negli ultimi anni si è consolidata la presenza di spacciatori. Dopo l’intervento dei carabinieri a cavallo, l’azione delle forze dell’ordine si amplia con un ulteriore servizio operativo, mirato a colpire chi ha occupato illegalmente alcune zone dell’area protetta. L’iniziativa si inserisce in una serie di controlli e operazioni ad alto impatto già avviate sul territorio.

Il potenziamento dei servizi nasce anche da sopralluoghi effettuati nei boschi, durante i quali sono state riscontrate situazioni di degrado. Da qui il confronto avviato dal parlamentare locale Stefano Candiani della Lega con il questore e con il sottosegretario Nicola Molteni, che ha portato al coordinamento degli interventi e al rafforzamento delle attività di contrasto allo spaccio.

20122025