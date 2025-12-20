Città

SARONNO – Entra nel vivo con l’ultimo weekend prima di Natale entra nel vivo il concorso delle vetrine di Natale, che quest’anno è diventato ancora più comprensoriale. Alla sfida partecipano quattro comuni: Cislago, Gerenzano, Origgio e, novità di questa edizione, Uboldo, che entra ufficialmente in gara portando nuove energie e creatività.

I commercianti hanno già fatto la loro parte. Decorazioni curate nei dettagli, luci, colori e richiami alla tradizione trasformano le vie in un percorso da vivere passo dopo passo. Ora tocca ai cittadini scegliere e sostenere il commercio di vicinato, quello che ogni giorno tiene accese le comunità locali.

Fino alla vigilia di Natale, è possibile votare la propria vetrina preferita. L’iniziativa nasce con il supporto di Confcommercio Ascom Saronno e de ilSaronno e unisce passeggiate tra le luci, shopping natalizio e orgoglio per il proprio paese. Ogni voto è un segnale concreto di attenzione verso i negozi sotto casa e l’identità dei territori coinvolti.

Partecipare è semplice. Si può inviare un messaggio WhatsApp al 320 2734048 oppure scansionare il QR code esposto sulle vetrine e indicare il numero scelto.

Al termine del concorso verranno premiate le migliori vetrine di ciascun comune, ma solo una conquisterà il titolo di “Vetrina di Natale” assoluta, grazie ai voti raccolti.

È il momento di camminare tra le luci, entrare nei negozi di fiducia e fare la propria scelta. Fino alla vigilia di Natale la sfida è aperta: creatività, bellezza e senso di appartenenza si incontrano nelle vetrine. E ogni voto racconta un piccolo gesto d’amore per il territorio.

101 Origgio Edicola La Chiara

102 Origgio Garden Pravettoni

103 Origgio Civico 1

201 Cislago Mr Trend

202 Cislago Mr idee preziose

203 Cislago Negozio Bio Universo Celiaco

204 Cislago La contea del gioco snc

205 Cislago Cinzia Curvy Couture

301 Gerenzano Busnelli Materiali Edili

302 Gerenzano Abbigliamento Cristina Moiana

401 Uboldo Colorificio Petracca

402 Uboldo Gioielleria Bernardi

403 Uboldo Nero amaro caffè

404 Uboldo Splendor pan

405 Uboldo Nice

406 Uboldo Fantasia total look (Monica)

407 Uboldo Torrefazione G&g

408 Uboldo Beauty Planet (Carmen)

409 Uboldo Mamma Pia

410 Uboldo Prf

411 Uboldo Spaccio ottica (erre emme)

412 Uboldo La buongustaia

413 Uboldo Vetta urbana

