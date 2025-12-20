iltra2

VENEGONO INFERIORE – Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, passaggio indicato dall’amministrazione come fondamentale per la programmazione delle attività future del Comune. Il documento conferma tutti i servizi attualmente attivi e rinnova l’impegno sul bilancio partecipato under 30, finanziato con 30mila euro. Nel bilancio è inoltre prevista una netta riduzione dell’indebitamento dell’ente, con il calo dei canoni annui da 283mila a 211mila euro.

L’amministrazione sottolinea come il risultato sia stato raggiunto senza aumentare tasse e tariffe comunali, con l’obiettivo di non gravare ulteriormente sulle famiglie.

Un’approvazione che arriva in un contesto definito complesso, segnato dall’aumento dei costi in alcuni settori, in particolare per le utenze e le spese sociali, e dalla riduzione dei trasferimenti statali. L’ente evidenzia la continuità dell’azione amministrativa e l’impegno dichiarato al servizio della comunità di Venegono Inferiore.

(foto: una immagine del Palazzo comunale di Venegono Inferiore)

20122025