Volley serie B, oggi ultima del 2025: derby Caronno-Limbiate, Saronno in casa
20 Dicembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Nel campionato di volley di serie B maschile, che oggi chiude il 2025 prima della pausa invernale, l’Ets Rossella Caronno – che veleggia ai vertici – per l’11’ giornata ospita Limbiate. “La classifica non deve trarre in inganno e i ragazzi del presidente Ferrario dovranno tenere alta la guardia, mettendoci tutta la determinazione necessaria, per affrontare un avversario in serie positiva. Match da non perdere che potrete seguire nella diretta commentata, sul nostro canale Youtube” ricordano dal club caronnese. Incontro alle 20 al palazzetto di via per Uboldo 100.
Per la Pallavolo Saronno impegno interno alle 18 al Paladozio di via Biffi contro Novi, obiettivo vincere per risalire da metà classifica.
(foto archivio di Giovanni Pini; Caronno in azione di gioco)
