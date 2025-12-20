Weekend di Natale a Saronno: Mefisto Brass Street Band, animazione per bimbi e pattinaggio
20 Dicembre 2025
SARONNO – Musica, animazione e attività per tutte le età caratterizzano il programma degli eventi natalizi in calendario nel weekend a Saronno, con appuntamenti nel centro cittadino e spazi dedicati al tempo libero.
Il primo evento è in programma sabato 20 dicembre in piazza Libertà, dove dalle 16 alle 17 si esibirà la Mefisto Brass Street Band. Il gruppo proporrà un repertorio originale pensato per il periodo natalizio, con sonorità improvvisate e un tocco di elettronica, trasformando la piazza in un palcoscenico a cielo aperto.
Sempre sabato 20 dicembre alle 15, al fabbricato X2, spazio invece all’animazione con Gli omini rossi e Babbo Natale, un appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli, che potranno incontrare i personaggi simbolo del Natale.
Il calendario delle iniziative prosegue oltre il weekend con Natale sul ghiaccio, in programma dal 23 dicembre al 6 gennaio alla pista di pattinaggio. L’area sarà dedicata al pattinaggio libero, aperto a grandi e piccini, offrendo un’occasione di svago durante tutte le festività.
