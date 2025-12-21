Città

SARONNO – “Non mi sorprende più di tanto il netto rifiuto dell’Amministrazione alla proposta di dotare la città di un palazzetto dello sport: evidentemente attribuiamo allo sport valenze differenti. Più ci penso, invece, più mi sconcertano le motivazioni addotte e ribadite con inaudita veemenza dall’assessore al bilancio: un evidente tentativo di gettare fumo negli occhi”.

Inizia così la replica all’intervento dell’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo del consigliere comunale Augusto Airoldi che, a causa della norme del regolamento comunale, non ha potuto tenere l’intervento in consiglio comunale. Tema? Il confronto sull’emendamento presentato da Saronno Civica per un nuovo palazzetto a Saronno.

Proporre di dirottare a favore del nuovo palazzetto il mutuo da 13,5 milioni che l’Amministrazione vuole invece utilizzare per il nuovo palazzo comunale, non significa affatto non volerlo realizzare, come Cattaneo ha disperatamente tentato di far credere. Non per nulla, nel 2024, la mia Amministrazione aveva dato incarico all’Agenzia delle entrate di effettuare una valutazione del valore di mercato dell’attuale Municipio da dismettere e delle sue pertinenze: con quelle risorse si potrà costruire un nuovo palazzo comunale senza pesare sulle tasche dei saronnesi. Infatti, coerentemente, il nostro programma elettorale prevede la realizzazione sia di un nuovo Palazzetto, che di un nuovo Municipio.

Invece no. Grazie alla scelta dell’Amministrazione Pagani, i saronnesi non avranno un nuovo palazzetto, ma la Giunta avrà un nuovo comune che pagheranno i saronnesi. E l’assessore Cattaneo potrà finalmente spegnere con maggiore comodità la luce del suo ufficio.

Rimango convinto della bontà per la città e il suo futuro della proposta che abbiamo fatto e voterò convintamente a favore di questo emendamento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09