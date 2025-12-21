Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione Saronno in merito all’approvazione del bilancio previsionale con un affondo sulle scelte dell’ex sindaco Augusto Airoldi.

Azione ha sostenuto, all’interno della lista civica “Insieme Per Crescere”, un bilancio previsionale che, a nostro modo di vedere, garantisce responsabilità, equilibrio e focus su sociale e sicurezza.

Il bilancio approvato non è certamente perfetto. E, infatti, la discussione in consiglio non è mancata e ha toccato, a nostro parere, anche temi di grande valore, come, ad esempio, la necessità di investimenti strategici nella promozione dello sport e nell’efficienza del trasporto pubblico.

Ci siamo confrontati in consiglio con alcune forze politiche saronnesi di minoranza, come Fratelli d’Italia e Obiettivo Saronno, sempre critiche con la Giunta, ma molto attente ai contenuti. L’esempio di queste liste, culturalmente lontane da noi e che abbiamo spesso criticato a nostra volta sul merito e sul metodo delle loro scelte, ci conferma comunque che il confronto democratico, anche tra avversari, è sempre un valore, se si ha in comune l’interesse per il bene della città. È quello che serve a Saronno, ben più dell’ennesimo soliloquio nostalgico messo in scena nuovamente da Augusto Airoldi.

Ancora una volta, il suo atteggiamento è apparso totalmente autoreferenziale: anche durante l’ultimo consiglio, si è rivolto in aula in modo sorprendentemente giudicante e paternalistico nei confronti degli ex alleati. Non si può continuare a giudicare il lavoro della giunta sulla base della maggiore o minore somiglianza con quanto fatto da lui. L’ex sindaco ha già proposto ai cittadini un assurdo referendum sulla sua persona, durante le ultime elezioni, e l’esito lo ha visto molto nettamente sconfitto.

I cittadini e – come sappiamo per certo – anche molti suoi ex sostenitori, sono delusi da questo atteggiamento e si aspettavano da lui un’opposizione più seria, responsabile e coerente con la sua storia politica. Azione rimane aperta al confronto e alla collaborazione con chi desiderasse condividere idee ed energie nell’interesse di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09