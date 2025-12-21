Città

SARONNO – “Dieci minuti per affrontare il bilancio e sette delibere cruciali: una compressione del dibattito che svilisce il ruolo del Consiglio Comunale”. È la posizione espressa dalla Lega Lombarda di Saronno che con Raffaele Fagioli denuncia la scelta della maggioranza di ridurre al minimo il confronto sull’atto più importante dell’anno.

Il giudizio sul bilancio è netto: “Si parla di sicurezza, ma non c’è alcun piano straordinario per rafforzare la polizia locale. E mentre la cronaca racconta di furti, vandalismi e aggressioni, la Giunta si limita a iniziative spot come la “mappa di genere”, che non ha impedito nuovi episodi di microcriminalità”.

Critiche anche sulle opere pubbliche: “Un programma da oltre 46 milioni che si regge su mutui e coperture incerte. Il rischio è l’ennesimo libro dei sogni, mentre le manutenzioni ordinarie restano indietro”. Cultura e sociale? “Tante parole, pochi fatti. La biblioteca soffre, le associazioni culturali sono lasciate sole, il welfare arretra e non risponde alle nuove fragilità”. Sport e verde pubblico non fanno eccezione: “Tagli pesanti e impianti in condizioni precarie, parchi abbandonati e progetti di rigenerazione che restano sulla carta”.

“Questo bilancio aumenta il debito e non dà risposte concrete ai cittadini. Per noi è inaccettabile – conclude la Lega Lombarda – Saronno merita scelte coraggiose e realizzabili, non una vetrina elettorale”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09